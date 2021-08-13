В центре Киева напали на олимпийского чемпиона Беленюка: полиция начала расследование

В пятницу, 13 августа, в центре Киева неизвестные провоцировали на конфликт олимпийского чемпиона, народного депутата от фракции "Слуга народа" Жана Беленюка. В его адрес выкрикивали расистские оскорбления.

Об этом Беленюк написал в своем Facebook. По его словам, молодые люди кричали "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!".

"Слава Богу, до драки дело не дошло", – отметил чемпион.

Беленюк задался вопросом, украинец ли он для своего государства, и какие критерии патриотизма в нем существуют.

"Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать на своей Родине и в родном городе? И нормально ли в европейском государстве слышать обидные вещи людям, которые кладут жизнь на ее прославление", – добавил спортсмен.

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В данной ситуации правоохранительные органы должны создать прецедент и наказать нападавших. Тем более, что они, скорее всего, были рождены уже в независимой Украине.

В полиции Киева уже сообщили, что устанавливают обстоятельства происшествия и причастных лиц. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК Украины.

Отметим, что злоумышленникам грозит штраф от 3400 грн до 8500 грн или ограничение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Жан Беленюк родился в Киеве в 1991 году, при рождении получил фамилию Ндагиджимана. Его отец родом из Руанды, в Украине он учился в авиационном институте, работал летчиком. Когда мама Жана была беременна, на родине отца началась война, он покинул Украину и вскоре погиб в авиакатастрофе. Воспитывали Беленюка мама и бабушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в финале соревнований по греко-римской борьбе на Олимпиаде-2020 в весовой категории до 87 килограммов Жан Беленюк победил Виктора Лоринца и принес единственное "золото" для Украины.