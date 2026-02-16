Автобус слетел с дороги: на Львовщине в ДТП пострадали три человека. Фото

Правоохранители выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло на Львовщине. В результате аварии пострадали три человека, которых госпитализировали в больницу.

По данным полиции Львовщины, ДТП произошло 15 февраля около 07:20 вблизи села Дернов Львовского района. Предварительно известно, что водитель автобуса Van Hool не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части.

По данным следствия, 45-летний житель Дрогобычского района съехал с дороги. В результате этого пострадали три пассажирки: 51-летняя жительница Днепропетровской области и две жительницы Черкасской области в возрасте 55 и 64 года. Все они получили травмы различной степени тяжести. Женщин госпитализировали.

Следователи открыли уголовное производство в отношении нарушения правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до трех лет заключения с возможным лишением права управлять транспортом на такой же срок.

Правоохранители расследуют обстоятельства аварии в частности выясняют техническое состояние транспорта.

