На Черниговщине произошло ДТП с участием автомобиля и микроавтобуса: восемь пострадавших. Фото

Вечером в воскресенье, 15 февраля, на Черниговщине произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и микроавтобуса. Во время инцидента пострадали восемь человек.

Об этом сообщили в полиции области. Отмечается, что на месте ДТП в Прилуцком районе работают правоохранители.

"Сегодня вечером в полицию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге между селами Петровское и Знаменка Сухополовянской общины Прилуцкого района", – говорится в сообщении правоохранителей.

По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля и микроавтобуса. В результате ДТП травмировались 8 человек, всех пострадавших госпитализировали в больницу.

Сейчас на месте происшествия работают группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа и следователь Прилуцкого районного отдела полиции. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.

