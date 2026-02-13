На Киевщине столкнулись две легковушки: пострадавших из искореженных авто доставали спасатели. Фото

В Броварском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек. Чтобы деблокировать пострадавших из искореженных авто, вызвали спасателей.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Все обстоятельства аварии установят правоохранители.

Что известно

По словам спасателей, в пятницу, 13 февраля в 7:42 к ним поступило сообщение о ДТП, которое произошло на выезде из села Згуровка в направлении села Усика Броварского района.

"По прибытию на место происшествия спасателями установлено, что произошло столкновение с участием двух легковых автомобилей Škoda Octavia и Toyota Camry и нужна деблокация пострадавших", – говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что с помощью специальных инструментов спасатели деблокировали двух пострадавших, женщину 1980 года рождения и мужчину 1970 года рождения. Они были переданы работниками экстренной медицинской помощи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 10 февраля, произошло ДТП с участием двух грузовиков и маршрутки. В результате столкновения пострадали по меньшей мере четыре человека, которые находились в салоне общественного транспорта.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!