Авто вылетело с дороги и перевернулось: на Волыни в ДТП погибли двое школьников. Фото

В Волынской области на Пасху случилось смертельное ДТП. Автомобиль, за рулем которого находился несовершеннолетний, слетел с дороги и несколько раз перевернулся.

Двое пассажиров авто, которые также еще не достигли совершеннолетия, погибли на месте. Об этом сообщили в полиции Волынской области.

Что известно

Летальная авария произошла около 18 часов 12 апреля между селами Хоцунь и Сваловичи Камень-Каширского района.

"17-летний водитель BMW не справился с управлением, съехал на обочину дороги и несколько раз перевернулся. В результате этого двое пассажиров автомобиля, 17-летний и 16-летний школьники, погибли на месте происшествия. Водитель и еще двое пассажиров не травмировались. Руководителя транспортного средства полицейские задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении полиции региона.

Сейчас сведения по факту ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

"Речь идет о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц", – объяснили в ГУ НПУ в Волынской области.

