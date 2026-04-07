В Одессе произошло ДТП с участием микроавтобуса и маршрутки: погибла женщина, есть пострадавшие. Фото

Во вторник, 7 апреля, в Одессе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием микроавтобуса и маршрутки. В результате аварии есть погибшая и пострадавшие.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции Одесской области. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Что известно

По предварительным данным, столкновение транспортных средств на улице Балковской произошло во время их движения в одном направлении.

"Одна пассажирка общественного транспорта погибла, еще несколько – получили различные телесные повреждения. Количество пострадавших уточняется", – говорится в сообщении.

Обоих водителей проверят на наличие признаков опьянения, а после установления всех обстоятельств будет определена правовая квалификация события. На этом участке дороги движение транспорта сейчас затруднено.

"Просим водителей учесть данную информацию при выборе маршрута. И в очередной раз призываем неукоснительно соблюдать ПДД. Будьте осторожны и внимательно следите за дорожной обстановкой", – отметили в полиции.

