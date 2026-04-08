В Харькове в ДТП с автобусом погиб 18-летний мотоциклист: детали трагедии. Фото

В Харькове в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 18-летний водитель мотоцикла. Авария произошла с участием автобуса на одном из регулируемых перекрестков города.

По факту ДТП открыто уголовное производство, продолжается установление всех обстоятельств. Об этом сообщает полиция Харьковской области

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 7 апреля в районе регулируемого перекрестка улиц Василия Стуса и Академика Павлова. По предварительным данным, произошло столкновение автобуса, за рулем которого находился 53-летний водитель, с мотоциклом марки Suzuki.

В результате столкновения 18-летний мотоциклист получил многочисленные телесные повреждения. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

Водителя автобуса после аварии доставили в медицинское учреждение для оказания помощи. Информация о его состоянии в настоящее время уточняется.

На месте происшествия работали следователи следственного управления Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Правоохранители документировали обстоятельства аварии и проводили первоочередные следственные действия.

Сведения о ДТП внесены в Единый реестр досудебных расследований по части второй статьи 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, которое привело к гибели человека.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

