Авто влетело в бетонную опору: в Черкасской области произошло ДТП с переворотом, пострадали три человека. Фото

В городе Канев на Черкасщине произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие: легковушка влетела в бетонную опору и опрокинулась. Авария произошла 22 апреля на улице Шевченко.

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Об этом сообщили в ГУ Нацполиции Черкасской области. По предварительным данным полиции, 27-летний водитель автомобиля Mazda не справился с управлением, выехал на обочину и врезался в опору.

Отмечается, что в результате удара машина перекинулась.

В ДТП пострадал водитель и двое пассажиров в возрасте 51 и 53 лет. Все трое были госпитализированы с травмами в местную больницу.

Следователи уже открыли уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения. Обстоятельства ДТП устанавливаются.

В ночь на 22 апреля в Криворожском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. 20-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел в кювет: на месте погиб его 17-летний пассажир, сам водитель госпитализирован.

Ранее стало известно, что на Львовщине столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП погибли три человека.

Также сообщалось, что в Закарпатье поезд превратил Audi в металлолом: люди чудом уцелели.

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