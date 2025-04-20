На Закарпатье поезд превратил Audi в металлолом: люди чудом уцелели. Фото

Возле села Дубриничи Закарпатской области в Пасху, 20 апреля, поезд въехал в легковушку на переезде и протащил машину около 11 метров. Audi A8 превратилась в металлолом, но водительница и двое ее пассажиров чудом уцелели.

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Пострадавших в пассажирском поезде нет. О ДТП сообщил в Telegram местный журналист Виталий Глагола, назвав аварию "ужгородским чудом".

По его данным, управляла автомобилем жительница облцентра 1998 года рождения.

26-летняя женщина, которая ехала в направлении села Заричево, не справилась с управлением и врезалась в столб ограждения переезда. После удара машину развернуло и вынесло на колеи – прямо перед поездом.

Последний не успел остановиться, поэтому врезался в машину и протянул ее около 11 метров, пока не остановился у электроопоры.

В салоне Audi A8 было три человека. Один пассажир получил легкие травмы, другие отделались испугом и царапинами.

Как ранее писал OBOZ.UA, 15 апреля на улице Стрыйской в Дрогобыче на Львовщине столкнулись Volkswagen Passat и КамАЗ. В результате аварии водитель легковушки погиб на месте, его пассажирка получила травмы.

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