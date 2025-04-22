В Днепропетровской области пьяный мотоциклист вылетел в кювет и перевернулся: погиб его 17-летний пассажир. Фото

В ночь на 22 апреля в Криворожском районе Днепропетровской области произошло смертельное ДТП. 20-летний мотоциклист не справился с управлением и вылетел в кювет: на месте погиб его 17-летний пассажир, сам водитель госпитализирован.

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Об этом пишет "Первый городской. Кривой Рог". По данным издания, мотоциклист был нетрезв, ему грозит длительное лишение свободы.

"Предварительно, 20-летний водитель двухколесного был нетрезв и неподалеку от Тихого Става потерял управление транспортным средством. Юноша вылетел в кювет и перевернулся. Его 17-летний пассажир от полученных травм скончался на месте", – говорится в сообщении.

По данным издания, сам водитель выжил, сейчас он находится в больнице: парень парализован.

"Правоохранители устанавливают детали происшествия. Молодому шоферу может грозить от 5 до 10 лет заключения", – пишет "Первый городской. Кривой Рог".

Напомним, ранее стало известно, что на Львовщине столкнулись легковушка и грузовик. В результате ДТП погибли три человека.

Также сообщалось, что на Закарпатье поезд превратил Audi в металлолом: люди чудом уцелели.

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