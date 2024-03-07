Апелляционный суд оставил без изменений сумму залога для экс-нардепа Пашинского – решение

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины 7 марта оставила без изменений меру пресечения для бывшего народного депутата Сергея Пашинского. Речь идет о содержании под стражей с альтернативой внесения 272,520 млн грн залога.

Учитывая, что за лицо уже внесен залог, на него возложены соответствующие процессуальные обязанности. Об этом сообщила в Telegram Специализированная антикоррупционная прокуратура.

"АП ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала в удовлетворении апелляционной жалобы стороны защиты на решение следственного судьи ВАКС от 26.02.2024 о применении меры пресечения к народному депутату", – отметила пресс-служба.

Таким образом, суд подтвердил законность меры пресечения в отношении Пашинского. Она будет действовать минимум до 25 апреля 2024 года.

Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит.

В САП добавили: экс-нардеп, по версии следствия, может быть одним из организаторов схемы завладения арестованными нефтепродуктами стоимостью 967 млн грн.

На своем канале в Telegram журналист Олег Новиков отметил, что Пашинский сдал паспорта и носит электронный браслет.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее Сергей Пашинский заявил, что деньги для залога внесли предприятия-члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности.

– Политик попал под стражу 26 февраля 2024 года. НАБУ и САП подозревают его, а также предпринимателя Сергея Тищенко в соорганизации завладения национализированными нефтепродуктами беглого олигарха Сергея Курченко.

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