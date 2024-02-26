Пашинского арестовали на два месяца с залогом 272,52 млн грн – решение суда

Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого НАБУ и САП подозревают совместно с предпринимателем Сергеем Тищенко в соорганизации завладения национализированными нефтепродуктами беглого олигарха Сергея Курченко. Пашинского арестовали на 2 месяца, то есть до 25 апреля. В качестве альтернативы аресту суд определил залог 272,5 млн грн.

Такое решение 26 февраля приняла следственный судья ВАКС Наталья Мовчан. Об этом сообщили в САП.

"Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к народному депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 272,520 млн грн залога", – говорится в сообщении.

В случае внесения залога на Сергея Пашинского будут возложены соответствующие процессуальные обязанности. В частности, он будет вынужден сдать свой загранпаспорт и носить электронное средство контроля.

Для обжалования определения антикоррупционного суда у подозреваемого экс-нардепаесть пять дней.

Следствие считает Сергея Пашинского одним из организаторов преступной организации, завладевшей нефтепродуктами на общую сумму 967 млн грн, арестованными по делу владельца так называемой группы компаний "Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания" (СЕПЕК).

Сам Сергей Пашинский в своем заключительном слове на заседании суда по избранию ему меры пресечения заявил, что никогда не был бизнес-партнером господина Тищенко и не имеет отношения ни к реализации топлива, ни тем более к получению каких-либо незаконных средств.

Как сообщал OBOZ.UA:

12 февраля стало известно, что домой к бывшему нардепу Сергею Пашинскому с обыском пришли сотрудники СБУ и НАБУ. Следственные действия, как выяснилось впоследствии, проводились в рамках дела по передаче "топлива Курченко".

Сам Пашинский при этом утверждает, что дело против него было открыто сразу после того, как он обратился в НАБУ о попытке хищения 240 млн евро. По его словам, в начале года стартовал новый этап заключения договоров по поставкам оружия, но цены пытались завысить в полтора-два раза.