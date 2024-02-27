'Возвращаюсь к своим обязанностям': за экс-нардепа Сергея Пашинского внесли залог, он выступил с заявлением

За бывшего народного депутата Сергея Пашинского внесли залог, это позволило ему выйти на свободу из СИЗО. По его словам, денежную заставу внесли предприятия-члены Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности.

Также Пашинский заявил, что возвращается к своим обязанностям. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Экс-нардеп пожаловался, что деньги, которые должны были быть использованы для производства оружия, использованы на его залог по фейковым обвинениям. Также Пашинский рассказал, что "отработает каждую копейку" и добьется возврата этих денег.

При этом он рассказал, что возвращается к своим обязанностям и анонсировал "больше оружия и больше боеприпасов". К тому же Пашинский подчеркнул, что уже подал заявление о преступлении по поводу фальсификации якобы его разговоров.

Напомним, 26 февраля Высший антикоррупционный суд взял под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского, которого НАБУ и САП подозревают совместно с предпринимателем Сергеем Тищенко в соорганизации завладения национализированными нефтепродуктами беглого олигарха Сергея Курченко. Пашинского арестовали на 2 месяца, то есть до 25 апреля. В качестве альтернативы аресту суд определил залог 272,5 млн грн.

Ранее стало известно, что домой к бывшему нардепу Сергею Пашинскому с обыском пришли сотрудники СБУ и НАБУ. Следственные действия, как выяснилось впоследствии, проводились в рамках дела по передаче "топлива Курченко".

Как сообщал OBOZ.UA, Пашинский утверждает, что дело против него было открыто сразу после того, как он обратился в НАБУ о попытке хищения 240 млн евро. По его словам, в начале года стартовал новый этап заключения договоров по поставкам оружия, но цены пытались завысить в полтора-два раза.