Внесенные за меня средства залога должны работать на Украину, — Пашинский прокомментировал решение ВАКС

Многомиллионный залог, внесенный предприятиями Ассоциации предприятий оборонной промышленности за экснардепа Сергея Пашинского, должен работать на оборону страны и на украинское государство.

Об этом сегодня на заседании Апелляционной палаты Антикорсуда заявил сам бывший глава Комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский, комментируя дело против него и меру пресечения, установленную ВАКС.

В своем выступлении политик указал высшей инстанции, что за делом против него стоит Россия из мести, поскольку последовательно защищает интересы Украины и работает на ее обороноспособность.

"Ровно через две недели после того, как я отнес документы по коррупции в НАБУ (это говорит прокурор) начались негласные следственные действия и активизация этого дела. Почему? Объясню: в 2019 тогдашний руководитель международного комитета по Госдуме РФ Сергей Марков заявил, "если этих пятеро не посадят, все они должны получить реальные тюремные сроки, так никакой нормализации не будет". Это я должен был получить в 2019 году срок, чтобы была нормализация с Россией. Ровно через три недели после этого заявления я был в СИЗО. , на следующий день, как я вышел из СИЗО, было возбуждено другое уголовное дело… о "преступном плане на завладение средствами государственного бюджета путем организации производства бронетехники". Каюсь, не только бронетехники. Это дело не закрыто. Следующее наше свидание возможно будет по этому деле, а может по организации ремонта бронетехники, а может по созданию "Стугн", "Нептунов", "Богдан" или еще чего-нибудь", - сказал политик.

Пашинский также объяснил, почему именно сегодня появилось дело и по нефтепродуктам: "Потому что ровно через 4 года следком России обвиняет Пашинского в принятии решения о проведении АТО (03.11.2023)".

"5 марта 2022 года я возглавил Ассоциацию производителей оружия, – продолжил экснардеп, – мне удалось организовать поставки боеприпасов, ремонты военной техники, релокацию предприятий (оборонки. – Ред.) и все остальное. Я это делал и до войны, и во время войны 12 февраля мне вручили подозрение.Суд состоялся 26 февраля.Прокурор рассказывал, что я имею влияние на премьер-министра, министров, на Минобороны, и я буду делать это всегда. на тех, тех, тех… Если я имею такое влияние, неужели я не мог воспользоваться этим влиянием за 2 недели?! Пожалуй, мог… А почему я не воспользовался?.. Пока я жив, россияне не вернутся! .В том постановлении ВАКСа есть все мои доходы, прокурор ей называл – 700 метров, сто метров (недвижимость), 32 млн грн, но вся моя жизнь с 2014 года было под микроскопом, все мои активы к копейке они знают. дать залог в 300 млн грн?! А очень просто – у них же НСРД без меры было".

Также экснардеп обратил внимание коллегии, что за него в полном объеме внесли залог отечественные частные предприятия ВПК, члены ассоциации, которые россияне "обстреливают ракетами, которым государство не выделяет никаких бюджетных средств, согласно выводам Государственной аудитслужбы возбуждено 40 уголовных дел - на все предприятия нашей ассоциации – БЭБами, ДБРами и так далее".

"Они внесли за меня средства, и мне стыдно от этого. Ведь эти средства должны работать не в удовольствие команд, непонятно откуда, а должны работать на наше государство именем которого вы сейчас будете выносить решение", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, при бывшем нардепе Сергее Пашинском внесли залог, что позволило ему выйти на свободу из СИЗО. По его словам, деньги были внесены предприятиями-членами Национальной ассоциации предприятий оборонной промышленности.

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