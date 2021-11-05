Адвокат пострадавших сказал, что тормозит расследование смертельной ДТП в Харькове

Расследование резонансной смертельной ДТП в Харькове усложняется тем, что подозреваемый является несовершеннолетним. Также он отказался сдавать образцы крови, а нормальной методики принудительного отбора в Украине нет.

Об этом 4 ноября в эфире программы "Право на владу" заявил адвокат пострадавшей стороны Игорь Черняк. Кроме того, он обратил внимание на важную деталь из другого дела, по которому Николай Харьковский получил приговор суда (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Черняк подчеркнул, что следствие обратилось в суд с ходатайством о принудительном заборе образцов крови. Однако в данном случае есть определенные риски.

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"Если к человеку, который отказывается сдавать образцы крови, будет применена сила, сможет обратиться в Европейский суд по правам человека и получить компенсацию от Украины", – пояснил адвокат.

Также, по словам Черняка, по делу о стрельбе, которую Харьковский устроил в супермаркете, следствие инкриминировало ему самую легкую статью, а суд счел, что парень не несет угрозы обществу.

Хотя, адвокат убежден, что можно было привлекать к ответственности как минимум по части 4 статьи 296, которая предусматривает лишение свободы от 3 до 5 лет.

Напомним, что по делу о стрельбе в супермаркете суд признал виновным Николая Харьковского в нанесение тяжких телесных повреждений женщине и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы. Но от отбывания наказания подростка освободили с испытательным сроком на год. Кроме того, в течение года суд запретил ему покидать дом с 22:00 до 6:00. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября автомобиль Infiniti, за рулем которого был 16-летний Николай Харьковский, на огромной скорости столкнулся с другой машиной. В результате один человек погиб, еще трое получили серьезные травмы. Парня арестовали на два месяца без права внесения залога.