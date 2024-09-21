12-летний Максим и его бабушка: стало известно, кого россияне убили во время ракетного обстрела Кривого Рога. Фото

В ночь на 21 сентября российская армия нанесла ракетный удар по городу Кривой Рог в Днепропетровской области. В результате атаки погибли три человека, включая ребенка, а еще трое получили ранения.

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Как сообщает местное издание " Свои Кривой Рог ", среди погибших был 12-летний Максим Шаульский. Вместе с ним погибла его бабушка Валентина Васильевна.

Их жизнь оборвалась в собственном доме, который был почти полностью разрушен в результате атаки.

Родители мальчика на момент обстрела находились в другом городе и сейчас возвращаются в Кривой Рог.

"Наша мама была незаменима. На первом месте у нее семья. Она освоила интернет и посылала каждое утро и каждый вечер поздравления. Сейчас все проснутся, а от мамы ничего нет", — рассказала тетя Максима и дочь Валентины.

Мать Максима раньше служила в Вооруженных Силах Украины, а его старший брат оборонял Мариуполь и попал в плен. Максим мечтал дождаться Никиты из неволи и активно поддерживал все акции FreeAzov.

Ранее сообщалось, что в ночь на 21 сентября российские оккупационные войска устроили теракт в жилом секторе Кривого Рога на Днепропетровщине. В результате ракетной атаки три человека погибли, еще четверо пострадали, в том числе дети.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 сентября кафиры снова прицельно атаковали украинских спасателей в Донецкой области. По машине работников ГСЧС ударили дроном.

Также 20 сентября россияне ударили ракетой по Днепру. В городе раздался мощный взрыв, из-за обстрела частично разрушено здание образовательного центра.

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