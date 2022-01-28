В Запорожье прогремел мощный взрыв в многоэтажке: есть погибший и пострадавшие. Фото и видео

В пятницу, 28 января, в 04:04 в четырехэтажном жилом доме в Запорожье произошел взрыв газа. В результате ЧП погиб 1 человек, двое пострадали.

Об инциденте сообщили в Facebook ГСЧС Украины. Отмечается, что пожар в результате взрыва в квартире на втором этаже не возник, однако разрушены несущие элементы стены в пределах одного подъезда. Предварительно, повреждено 7 квартир (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

От ГСЧС на место происшествия выехало 29 спасателей и 9 единиц техники.

Напомним: 4 января в Харькове обрушилась стена нежилого здания. В результате происшествия никто не пострадал, только повреждено перекрытие между тремя этажами. В сети появилось видео момента обвала, на котором видно, как менее чем за минуту стена упала и от нее осталась груда камней.

Возле четырехэтажного здания с офисами по проспекту Гагарина, 20 в Харькове в течение нескольких месяцев проходили строительные работы. Там постоянно дрожали стены, но строители уверяли, что соблюдают технику безопасности, а само здание укреплено.

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