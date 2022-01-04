В Харькове обрушилась стена здания, людей срочно эвакуировали: названа вероятная причина ЧП. Фото и видео

В Харькове произошла чрезвычайная ситуация. На проспекте Гагарина, 20 обрушилась стена нежилого здания.

В связи с этим спасатели проводят эвакуацию людей. Об этом сообщает OBOZREVATEL, ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел во вторник, 4 января, в полдень. По имеющимся данным, произошло обрушение фасадной стены отселенного четырехэтажного дома.

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К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Лишь повреждено перекрытие между тремя этажами.

На данный момент на месте работают спасатели, которые занимаются эвакуацией людей. Здание оцеплено.

Причины обрушения выясняются. Однако, по данным местного Telegram-канала "Веха", обвал произошёл из-за начатого рядом строительства.

Напомним, в 2020 году в Днепре во дворах на проспекте Дмитрия Яворницкого обвалилась часть кирпичной стены. Возле стены стояли несколько припаркованных автомобилей. Один из автомобилей получил существенные повреждения.

Ранее в жилом микрорайоне города Львова произошел обвал стены дома высотой в пять этажей. На момент разрушения в здании никого не было, пострадавших нет.