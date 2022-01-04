Во Львовской области прогремел сильный взрыв в доме, пострадала женщина: появились данные о ее состоянии. Фото и видео
В понедельник, 3 января, в селе Новый Ярычев во Львовской области произошел взрыв газа в кирпичном хозяйственном здании с последующим возгоранием. В результате ЧП владелица 1966 года рождения получила ожоги двух рук и шеи.
Женщина госпитализирована в 8-ю городскую клиническую больницу Львова, сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что огнем уничтожена крыша на площади 10 кв. м, вещи домашнего обихода на площади 5 кв. м, 0,5 т сена. Также разрушено само здание.
Как говорится в сообщении, к ликвидации пожара были привлечены 9 спасателей и 2 единицы спецтехники.
Врач-комбустиолог 8-й больницы 1 ТМО Львова Юрий Коцур сообщил в комментарии OBOZREVATEL, что пострадавшая находится в состоянии средней тяжести, обожжены лицо и руки, сейчас она доставлена в центр термической травмы.
Напомним, 13 декабря во Львове прогремел взрыв в жилом доме. Предварительно было установлено, что произошел взрыв бытового газа. В больницу госпитализировали трех человек – результате инцидента они получили ожоги средней степени тяжести.
В ГСЧС добавили, что пожар был локализован в 17:55. Огонь разрушил деревянное перекрытие в квартире между вторым и третьим этажами. Взрывом также была уничтожена межкомнатная перегородка.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Каменском в Днепропетровской области 20 декабря произошел взрыв в квартире одной из многоэтажек. Огнем были повреждены два помещения;
в частном доме в селе Зверев Донецкой области произошел взрыв. В результате инцидента погибла женщина, еще двое мужчин получили ранения.