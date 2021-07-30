В курортном Бердянске на улице обнаружили полураздетую девушку: она попала в реанимацию. Фото

В Бердянске Запорожской области прохожие на улице обнаружили полураздетую девушку, которая была в сильном алкогольном опьянении. Девушку в реанимацию увезла "скорая помощь".

Об этом сообщает "Про.Бердянск", пострадавшей 21 год, она приехала на курорт из Геническа, Херсонской области. Предварительно установлено, что девушка отдыхала в кафе вместе с парнем. После распития спиртного она ничего не помнит.

Добавим, что в отношении девушки никаких противоправных действий не совершали. Также она не выдвинула никому претензий или обвинений. Куда пропал молодой человек – неизвестно.

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Отметим, что уже только в больнице девушка пришла в себя. Сейчас пострадавшая находится под наблюдением врачей.

По факту случившегося местная полиция начала разбирательство.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 июля в Бердянске Запорожской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами.

22 июля в Бердянске из-за обильных дождей произошло наводнение. В результате обрыва электропроводов на подтопленном участке погибли два человека.