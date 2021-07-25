В Бердянске на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. Фото

В воскресенье, 25 июля, в Бердянске Запорожской области на ходу загорелась маршрутка с пассажирами. В происшествии никто из людей не пострадал.

Как сообщает ГУ ГСЧС в регионе, во время движения загорелся моторный отсек автобуса "Газель Рута" на общей площади 7 кв. м. Инцидент произошел около полудня по проспекту Западному, в районе Вечного огня.

Для ликвидации пожара привлекались две единицы техники и девять человек личного состава. Местная полиция и сотрудники ГСЧС установят подробности происшествия.

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Добавим, что по прогнозу синоптиков, 26-27 июля на территории Запорожской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

Напомним, что в Бердянске из-за обильных дождей произошло наводнение. В результате обрыва электропроводов на подтопленном участке погибли два человека. Несчастный случай произошел на перекрестке проспекта Победы и улицы Богуславского.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом на Бориспольском шоссе загорелся автомобиль. Машина вспыхнула прямо во время движения по трассе в направлении к аэропорту "Борисполь".