В затопленном Бердянске в результате обрыва электропроводов погибло два человека. Видео

22 июля в Бердянске Запорожской области из-за обильных дождей произошло наводнение. В результате обрыва электропроводов на подтопленном участке погибли два человека. Несчастный случай произошел на перекрестке проспекта Победы и улицы Богуславского.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Очевидцы трагедии рассказали, что оборвался кабель, который упал на затопленную улицу. В это время проходил мужчина и его ударило током. Второй мужчина погиб, выйдя из авто, вероятно, увидев бездыханное тело в воде, пишет Рro.berdiansk. Личность одного погибшего установлена, вторая жертва – местный житель 1987 года рождения.

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Предварительно установлено, что оборванный кабель находится на балансе предприятия "Запорожьеоблэнерго".

Добавим, что в результате непогоды были затоплены улицы во всех микрорайонах города. Из-за воды движение на дорогах практически остановлено.

Местных жителей призвали находиться дома. Особенно опасно передвигаться в районе ремонта коллектора на Мелитопольском шоссе и улицы Нагорной.

В ГСЧС добавили, что из-за ливней произошло подтопление 70 домохозяйств. Спасатели оказали помощь 32 человекам, из них 10 детей. Было откачан около 740 м3 воды. К спасательным работам привлекли 38 человек и 9 единиц техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе прошел мощный ливень, который затопил улицы города. По словам горожан, такого сильного дождя они не видели с 2013 года.

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