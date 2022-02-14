В Одесской области пьяный водитель сбил женщину с ребенком в коляске: выяснились детали трагедии. Фото
Вечером 13 февраля в селе Нерубайское в Одесской области внедорожник сбил женщину с 1,5-месячным ребенком в коляске. У водителя автомобиля были признаки алкогольного опьянения.
Об инциденте сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области. Пострадавшая шла с коляской вдоль обочины. Ее с ребенком госпитализировала скорая.
Правоохранители взяли кровь водителя на анализ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Согласно официальной статистике патрульной полиции, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП. В них погибли 2926 человек и травмировалось еще 27296. Основной причиной аварий, в частности в ноябре, стали нарушения правил маневрирования и превышения скорости. Чаще всего аварии происходили в Киеве и Киевской области.
Напомним: 13 февраля на автотрассе "Киев-Одесса" в Николаевской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком марки MAN, от чего легковушку буквально раскурочило. На месте от полученных травм погибли водитель и четверо пассажиров, в том числе и малолетний ребенок.
Водитель за рулем грузовика не получил серьезных травм. В дальнейшем он будет давать показания об обстоятельствах, предшествующих инциденту.
Утром 13 февраля на Окружной дороге в Киеве Renault вылетел на тротуар и снес несколько киосков. ДТП обошлось без жертв. Поврежденный автомобиль с места ДТП был эвакуирован.
Как сообщал OBOZREVATEL:
10 февраля в Харьковской области водитель микроавтобуса Opel Vivaro сбил 18-летнюю девушку. Она умерла до приезда скорой помощи;
также 10 февраля в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе Одесса – Николаев погибли три человека. На кадрах, опубликованных правоохранителями, видно, что удар был такой силы, что от машины осталась куча металла, а грузовик перевернулся.