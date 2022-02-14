В Одесской области пьяный водитель сбил женщину с ребенком в коляске: выяснились детали трагедии. Фото

Марина Погорилко
Происшествия
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6,4 т.
В Одесской области внедорожник сбил женщину с младенцем в коляске

Вечером 13 февраля в селе Нерубайское в Одесской области внедорожник сбил женщину с 1,5-месячным ребенком в коляске. У водителя автомобиля были признаки алкогольного опьянения.

Об инциденте сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области. Пострадавшая шла с коляской вдоль обочины. Ее с ребенком госпитализировала скорая.

ДТП произошло в пер. Курортном в селе Нерубайское

Правоохранители взяли кровь водителя на анализ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Видео дня
Внедорожник сбил женщину с 1,5-месячным ребёнком
У водителя автомобиля были признаки алкогольного опьянения.

Согласно официальной статистике патрульной полиции, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП. В них погибли 2926 человек и травмировалось еще 27296. Основной причиной аварий, в частности в ноябре, стали нарушения правил маневрирования и превышения скорости. Чаще всего аварии происходили в Киеве и Киевской области.

Основной причиной аварий, в частности в ноябре, стало нарушение правил маневрирования
Чаще всего аварии происходили в Киеве
За 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП

Напомним: 13 февраля на автотрассе "Киев-Одесса" в Николаевской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком марки MAN, от чего легковушку буквально раскурочило. На месте от полученных травм погибли водитель и четверо пассажиров, в том числе и малолетний ребенок.

Водитель за рулем грузовика не получил серьезных травм. В дальнейшем он будет давать показания об обстоятельствах, предшествующих инциденту.

Утром 13 февраля на Окружной дороге в Киеве Renault вылетел на тротуар и снес несколько киосков. ДТП обошлось без жертв. Поврежденный автомобиль с места ДТП был эвакуирован.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 10 февраля в Харьковской области водитель микроавтобуса Opel Vivaro сбил 18-летнюю девушку. Она умерла до приезда скорой помощи;

  • также 10 февраля в результате столкновения грузового и легкового автомобилей на трассе Одесса – Николаев погибли три человека. На кадрах, опубликованных правоохранителями, видно, что удар был такой силы, что от машины осталась куча металла, а грузовик перевернулся.

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