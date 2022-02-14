В Одесской области пьяный водитель сбил женщину с ребенком в коляске: выяснились детали трагедии. Фото

Вечером 13 февраля в селе Нерубайское в Одесской области внедорожник сбил женщину с 1,5-месячным ребенком в коляске. У водителя автомобиля были признаки алкогольного опьянения.

Об инциденте сообщила пресс-служба Национальной полиции в Одесской области. Пострадавшая шла с коляской вдоль обочины. Ее с ребенком госпитализировала скорая.

Правоохранители взяли кровь водителя на анализ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Согласно официальной статистике патрульной полиции, за 11 месяцев 2021 года в Украине произошло 170 972 ДТП. В них погибли 2926 человек и травмировалось еще 27296. Основной причиной аварий, в частности в ноябре, стали нарушения правил маневрирования и превышения скорости. Чаще всего аварии происходили в Киеве и Киевской области.

Напомним: 13 февраля на автотрассе "Киев-Одесса" в Николаевской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком марки MAN, от чего легковушку буквально раскурочило. На месте от полученных травм погибли водитель и четверо пассажиров, в том числе и малолетний ребенок.

Водитель за рулем грузовика не получил серьезных травм. В дальнейшем он будет давать показания об обстоятельствах, предшествующих инциденту.

Утром 13 февраля на Окружной дороге в Киеве Renault вылетел на тротуар и снес несколько киосков. ДТП обошлось без жертв. Поврежденный автомобиль с места ДТП был эвакуирован.

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