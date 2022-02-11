От авто осталась груда метала: на трассе Одесса – Николаев в ДТП погибли три человека. Фото

На трассе Одесса – Николаев столкнулись грузовой и легковой автомобили. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека.

Авария произошла у села Мищенка в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.

В пресс-службе отметили, что погибли водитель и двое пассажиров легкового автомобиля. На опубликованных правоохранителями кадрах видно, что удар был такой силы, что от машины осталась куча металла, а грузовик перевернулся.

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О предварительных причинах столкновения транспортных средств правоохранители не дали информацию. Они лишь отметили, что на месте работала следственно-оперативная группа, спасатели и медицинские работники.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

Отметим, OBOZREVATEL часто пишет об авариях на дорогах Украины, чтобы обратить внимание всех участников движения и призвать их быть внимательнее и не нарушать правила, а водителей – не садиться за руль в нетрезвом состоянии. На дорогах Украины гибнет больше людей, чем в зоне боевых действий в Донбассе. Ситуацию нужно менять!

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