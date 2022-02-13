На Николаевщине легковушка врезалась в грузовик: пятеро погибших, в том числе ребенок. Фото, видео

В воскресенье, 13 февраля, на автотрассе "Киев-Одесса" в Николаевской области произошло смертельное ДТП. Автомобиль Toyota столкнулся с грузовиком марки MAN, отчего "легковушку" буквально разворотило. На месте от полученных травм погибли водитель и четверо пассажиров, включая малолетнего ребенка.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, погибшему ребенку на вид приблизительно 8-9 лет. Личности погибших устанавливаются (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Место трагического ДТП оцепила полиция. На месте работают следственно-оперативная группа, спасатели, извлекшие покалеченные тела из машины, а также медики.

Последние констатировали, что водитель за рулем грузовика не получил серьезных травм. В дальнейшем он будет давать показания об обстоятельствах, что предшествовали инциденту.

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"По указанному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УКУ "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких человек". Санкция статьи предусматривает до 10 лет тюрьмы", – указано в сообщении.

Правоохранители призывают всех, кто в районе 19:45 находился на 280 трассы М-50 и мог стать свидетелем жуткого происшествия, обратиться по номеру (067) 518 66 21 или 102. Автомобилистов просят предоставить записи с регистраторов, что существенно поможет в раскрытии причин гибели людей.

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