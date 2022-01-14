В Одесской области мужчина облился бензином и поджег себя: жуткий момент попал на видео

В пятницу, 14 января, в Подольске Одесской области мужчина облил себя горючей смесью и поджег. Его погасили находившиеся рядом сотрудники охраны.

Как сообщает "Думская", мужчина на данный момент госпитализирован. О причинах его поступка неизвестно, но, как сообщили изданию собственные источники в правоохранительных органах, накануне 37-летний гражданин якобы употреблял наркотические средства.

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Напомним: ранее в Одессе мужчина поджег автомобиль своей бывшей сожительнице, решив таким образом отомстить женщине за разрыв отношений. Злоумышленник проник во двор к женщине, после чего облил горючей смесью припаркованную там машину и поджег ее. Потушила автомобиль дочь владелицы. Теперь мужчине грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Похожая ситуация произошла также в Киевской области, где злоумышленник сжег два автомобиля, принадлежавших знакомым его жены; причиной таких поступков стала ревность. Муж признал свою вину и рассказал, что с женой они уже давно не живут вместе, а машины поджигал, чтобы привлечь ее внимание. Его могут лишить свободы на срок от трех до десяти лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харьковской области вынесли приговор мужчине, устроившему поджог в доме водителя, который в 20219 году сбил на автомобиле его малолетнего ребенка. Городской районный суд в Изюме Харьковской области присудил поджигателю штраф в 20 400 гривен