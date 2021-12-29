В Одессе в парке обнаружили иностранца с пробитой головой: выяснились детали ЧП. Фото

Во вторник, 28 декабря, в одесском дендропарке Победы обнаружили мужчину, у которого была пробита голова. Им оказался иностранец, не понимавший украинский язык.

На него во время патрулирования местности натолкнулись сотрудники муниципальной охраны. Об этом сообщает пресс-служба Департамента муниципальной безопасности Одесского городского совета в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что мужчина лежал на скамейке в парке. Он был истощен, в полубессознательном состоянии и едва мог говорить.

Видео дня

На английском иностранец успел сообщить муниципалам, что его зовут Ки, а проживает он в "Аркадии".

На место происшествия по вызову оперативно прибыла бригада медиков. Каретой скорой помощи пострадавшего доставили в одну из городских больниц.

По словам врачей, мужчина находится в стабильном состоянии. Они предположили, что иностранного гражданина в парке пытались ограбить.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря в Одессе произошла стрельба в одном из бильярдных клубов. Во время нее погиб мужчина и еще один получил ранение. Злоумышленника задержали.