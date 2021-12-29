В Одессе произошла стрельба в бильярдном клубе, есть погибший и раненый. Фото и видео

Вечером во вторник, 28 декабря, в бильярд-клубе Одессы мужчина открыл стрельбу по двум посетителям. В результате один из них погиб, другой получил ранения.

Злоумышленника уже задержали, информирует отдел коммуникации полиции в области. Местные Telegram-каналы уточняют, что преступление произошло в заведении по улице Посмитного, 2а (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что один из мужчин, получивших огнестрельные ранения, скончался на месте происшествия. А раненого посетителя каретой скорой доставили в больницу.

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Правоохранителей в клуб вызвала администрация. Там работали следователи, эксперты-криминалисты и судмедэксперт.

Полицейские оперативно установили личность предполагаемого злоумышленника. У него изъяли оружие. Кто он, не сообщается, с мужчиной проводятся безотлагательные следственные мероприятия.

Факты о происшествии намеревались внести в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство), а также ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По первой из них подозреваемому грозит 7-15 лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 декабря из следственного изолятора в Одессе пытался бежать заключенный. Этому помешал охранник заведения, выстреливший в арестованного из автомата Калашникова – тот получил ранение в ногу.