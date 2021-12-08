В Одессе суд вернул отцу сына, которого он заморил голодом: юноша весил 30 кг в 16 лет. Видео

16-летнего подростка из Одессы обязали вернуться на воспитание к отцу, уморившему его голодом по совету духовного наставника. Суд не поддержал иск службы по делам детей.

Об этом пишет ТСН. Как сообщается, решение было принято Приморским районным судом города. Служба требовала изъять парня из семьи, однако иск был отклонен (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Подростка уже выписали из медицинского учреждения, а служба по делам детей будет обжаловать решение суда в апелляционной инстанции. Парень все еще не может жевать и глотать – его кормят через зонд.

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Рассмотрение дела продолжается, правоохранителями было открыто уголовное производство по статье 166 (злостное неисполнение обязанностей по уходу за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека) Уголовного кодекса Украины.

Подросток попал в больницу в конце июля 2021 года с обезвоживанием и дефицитом веса. Он весил всего 30 килограммов при росте 180 см.

Отец мальчика обратился к врачам только после того, как его сын уже не мог пить даже воду. Он объяснил, что лечил ребенка от порчи по советам духовного наставника. Тот якобы рассказал, что парню нужно перестать давать мясо, молоко и отказаться от визитов к врачам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне родители довели до истощения троих детей в возрасте 3 и 5 лет, а также шести месяцев. Их вместе с 25-летней матерью госпитализировали.