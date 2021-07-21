В Одессе родители 'духовным лечением' довели ребенка до истощения и обезвоживания. Фото

В Одессе 16-летнего парня госпитализировали с обезвоживанием и дефицитом веса. Как выяснилось, до такого состояния его довели родители.

Об этом сообщается на сайте ГУ НП Одесской области. По данным ведомства, отец считал, что сыну необходимо "духовное лечение", выраженное в ограничении питания (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители уточнили, что мужчина обратился к врачам только после того, как парень уже не мог пить даже воду.

Отмечается, что семья не состояла на учете в службе по делам детей и в поле зрение полицейских ранее не попадала.

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Открыто уголовное производство статье 166 (злостное невыполнение обязанностей по присмотру за ребенком или лицом, в отношении которого установлена опека) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители выясняют подробности случившегося.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне родители довели до истощения троих детей возрастом 3 и 5 лет, а также шести месяцев. Их вместе с 25-летней матерью госпитализировали.