Отец, заморивший голодом 16-летнего сына, рассказал, почему не кормил его и как появились гематомы. Видео

Отец 16-летнего парня, которого в Одессе накануне госпитализировали с обезвоживанием и дефицитом веса в больницу, рассказал, что лечил сына от порчи. Врачей же вызвал, потому что ребенок стал отказываться от воды.

При общении с журналистами, рассказали на телеканале УСИ, мужчина пояснил, что долгое время пытался самостоятельно вылечить сына от порчи, по якобы наставлению священника. В качестве лекарства мазал подростка "святым" маслом (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Отец ребенка рассказал, что, заподозрив у сына "порчу на смерть" стал возить его "по бабкам", однако через некоторое время решил искать лечение от мнимой порчи в церкви. Тогда же, якобы священник посоветовал ему перестать давать ребенку мясо, молоко и отказаться от визитов к врачам. Единственным "лечением" назначил некое масло, которым отец ребенка мазал того долгие годы, доводя до полного истощения.

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По словам мужчины, именно масло спровоцировало на теле ребенка гематомы, которые были обнаружены медиками при осмотре пациента.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие, правоохранители выясняют, как такое событие произошло в полной семье, не находилась на учете службы по делам детей и в поле зрения полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одессе 16-летнего парня госпитализировали с обезвоживанием и дефицитом веса. Как выяснилось, до такого состояния его довели родители.