В Сумской области прокурор насмерть сбил женщину и сбежал с места ДТП

В поселке Конотоп Сумской области рано утром в среду, 18 августа, прокурор за рулем Kia Optima сбил женщину на дороге. 81-летняя пострадавшая погибла на месте аварии, а водитель скрылся с места ДТП.

Об инциденте сообщила пресс-служба Сумской областной прокуратуры на официальном сайте. Уточняется, что дорожно-транспортное происшествие произошло около 4:10 утра по ул. Пушкина в районе городского электромеханического завода.

Известно, что пожилая женщина шла во встречном от Kia Optima направлении и вела в руках велосипед.

Оперативно-розыскные мероприятия показали, что аварию совершил прокурор, который с 15 марта текущего года находится вне штата одной из местных прокуратур.

Видео дня

Виновника ДТП нашли и задержали. Был ли он в состоянии алкогольного опьянения, еще устанавливается.

Мужчине вскоре должны объявить о подозрении, после чего суд выберет меру пресечения.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель потерпевшего) УК. За это грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами (до трех лет) или без такового.

Кроме того, в областной прокуратуре назначено служебное расследование.

Напомним, что в июле текущего года в Украине зафиксировали16 324 аварии (по сравнению с 15 685 в июне). В результате этих ДТП погиб 271 человек(в июне – 280), а еще 3073 участника дорожного движения получили травмы (в июне этот показатель меньше – 2 866).

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Киеве началась реализация пилотного проекта по ограждению остановок. Это должно помочь избежать трагических ДТП с гражданами, которые ожидают общественный транспорт.