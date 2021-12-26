В кинотеатре Черноморска подрались зрительницы. Видео эпичной потасовки

В городе Черноморск (Одесская область) женщины устроили драку в кинотеатре "Нептун" прямо во время фильма. Сотрудники заведения разняли зрительниц и отметили, что, предварительно, одна из них была нетрезвой.

Инцидент изданию OBOZREVATEL подтвердили представители администрации площадки. Он произошел вечером в субботу, 25 декабря. Видео драки обнародовал местный Telegram-канал "Одесса INFO" (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

На ролике, который снял на телефон случайный очевидец, видно, что женщины схватили друг друга за руки и одежду и "тягались" между креслами. Одна из дерущихся (женщина с хвостиком) била оппонентку кулаком в голову.

Видео дня

Все это происходило на фоне эпичной музыки, которая сопровождала фильм.

Через некоторое время между нарушительницами стали мужчины. Женщину с хвостиком с трудом усадили в кресло, а она что-то эмоционально доказывала человеку, который разнял посетительниц кинотеатра.

Слышно, что компания что-то кричала. Тут вторая участница драки подошла к сопернице и облила ее какой-то жидкостью из бутылки. Женщины снова обменялись ударами, после чего зрительницу с хвостиком за руки потянули на выход.

Telegram-канал опубликовал комментарий очевидца инцидента. Тот рассказал, как началась ссора.

По словам зрителя, сперва одна из женщин начала публичные разборки со своим мужем. Они кричали на весь зал, причем между ними сидел ребенок.

"Потом ее муж вышел. Она, похоже, все равно что-то там сидела недовольная и бурчала и с передних рядов. Девушке это надоело, завязался махач", – рассказал очевидец.

В администрации кинотеатра "Нептун" OBOZREVATEL рассказали, что сразу же отреагировали на драку, получив сигнал и увидев происходящее по камерам наблюдения.

"Провели беседу с одной из зачинщиц", – сообщил представитель руководства компании.

Подчеркивается, что в правилах кинотеатра есть статья о том, что заведение имеет право не обслуживать и выводить из зала людей в измененном сознании.

В компании добавили, что "готовы прививать культуру посещения кино и воспитывать жителей Черноморска".

Интересно, что в этом курортном городе кинотеатра не было целых девять лет, а "Нептун" открылся совсем недавно – 18 декабря 2021-го.

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