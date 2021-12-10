В Бердянске произошла массовая драка: правоохранителей обвинили в бездействии. Видео

В Бердянске возле одного из магазинов произошла массовая драка. По словам очевидцев, подобные случи в городе происходят регулярно.

Один из инцидентов, который произошел 27 ноября, попал на камеру видеонаблюдения. Соответствующее видео 10 декабря обнародовал Telegram-канал "Zp_news" (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

Как утверждает автор, приславшая запись, драка произошла возле магазина "Злагода".

Видео дня

На видео видно, что возле дверей магазина стояли трое молодых людей. Когда из магазина вышел покупатель, они начали по очереди толкать его и избивать. Тот попытался дать сдачи.

"Провоцируют конфликт, валят на асфальт и избивают ногами по голове, чтобы не было следов на руках, так же делают это в целях ограбления", – пояснила девушка.

По ее словам, полиция не реагирует и не проводит расследование. Девушка заявила, что обращалась с жалобой в прокуратуру, но это не помогло.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсоне произошла массовая драка в ночном клубе "Зефир". По предварительной информации, неизвестные подрались с компанией сотрудников полиции вне службы.