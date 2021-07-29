В Одесской области на пляже умер турист из Львова: ему внезапно стало плохо. Фото и видео

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Происшествия
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На пляже умер отдыхающий

На пляже Черноморска Одесской области в четверг, 29 июля, умер мужчина. Предварительно, ему было 56 лет, он приехал на отдых из Львова.

Об этом пишет Telegram-канал "Новости Одесса". Уточняется, что трагедия произошла на территории побережья у клуба To Go. Личность умершего установлена, он родился в 1965 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации очевидцев, турист почувствовал себя плохо после того, как зашел в воду.

В Черноморск он приехал вместе с родственниками. Они позвали на помощь спасателей, которые пытались вернуть мужчину к жизни.

Сообщается, что турист во время реанимационных мероприятий несколько раз открывал глаза. Помощь ему оказывали около часа, однако безрезультатно. Житель Львова умер на территории пляжа.

Тело мужчины накрыли
Умерший – 1965 года рождения

Причиной трагедии называют сердечный приступ. Точные обстоятельства устанавливаются.

На фото и видео с места происшествия видно, что пока тело мужчины выносили на носилках, на пляже находились отдыхающие, в том числе с детьми.

Трагедия случилась в Черноморске
Спасти туриста не удалось
Тело вынесли на носилках
Умер житель Львова

Скриншот
Пляж To Go на карте

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