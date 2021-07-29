В Одесской области на пляже умер турист из Львова: ему внезапно стало плохо. Фото и видео

На пляже Черноморска Одесской области в четверг, 29 июля, умер мужчина. Предварительно, ему было 56 лет, он приехал на отдых из Львова.

Об этом пишет Telegram-канал "Новости Одесса". Уточняется, что трагедия произошла на территории побережья у клуба To Go. Личность умершего установлена, он родился в 1965 году (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По информации очевидцев, турист почувствовал себя плохо после того, как зашел в воду.

В Черноморск он приехал вместе с родственниками. Они позвали на помощь спасателей, которые пытались вернуть мужчину к жизни.

Сообщается, что турист во время реанимационных мероприятий несколько раз открывал глаза. Помощь ему оказывали около часа, однако безрезультатно. Житель Львова умер на территории пляжа.

Причиной трагедии называют сердечный приступ. Точные обстоятельства устанавливаются.

На фото и видео с места происшествия видно, что пока тело мужчины выносили на носилках, на пляже находились отдыхающие, в том числе с детьми.

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