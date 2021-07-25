На Кировоградщине в пруду утонули двое маленьких детей. Фото

В субботу, 24 июля, в Кировоградской области в пруду утонули двое детей 2013 и 2014 рождения. Инцидент произошел в селе Коротяк Компаниевской поселковой территориальной общины.

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, предварительно известно, что девочки находились возле водоема вместе со взрослыми, когда вдруг исчезли из поля зрения. Тело одного ребенка местные жители вытащили из пруда в 16:00.

Вторую девочку они не смогли найти самостоятельно, поэтому в 17:20 вызвали на место происшествия спасателей. Тело погибшего ребенка на берег вынесли водолазы в 22:00.

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В ГСЧС добавили, что все обстоятельства трагедии и причины смерти детей устанавливаются.

С начала года в Украине в водоемах по официальным данным утонули уже 866 человек. Среди погибших – 94 ребенка.

Спасатели напомнили украинцам о правилах поведения на водоемах:

следите за досугом детей и объясните им, чем может быть опасна вода;

назначайте ответственного взрослого, который будет следить за детьми у воды;

не отвлекайтесь на чтение, игры, разговоры по телефону и тому подобное;

не употребляйте алкогольные напитки во время отдыха с детьми у бассейнов и водоемов;

малолетнего ребенка в воде всегда должен сопровождать взрослый;

научитесь оказывать первую домедицинскую помощь;

обеспечьте малышей спасательными жилетами во время купания, прогулок на лодках и игр в воде;

не позволяйте детям долго находиться под водой, задержав дыхание;

купайтесь можно только в специально отведенных для этого местах;

не позволяйте детям, не умеющим плавать, заходить в воду глубже, чем по пояс;

не используйте для плавания не предназначенные для этого средства, будьте очень осторожны с надувными матрасами.

Напомним, что чаще всего на водоемах гибнут мужчины. Большинство трагедий происходит из-за того, что перед плаванием люди употребляют спиртные напитки.

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