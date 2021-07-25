В Днепре после падения на фонтан умер 4-летний ребенок

В Днепре в сквере "Прибрежный" на жилмассиве Победа смертельно травмировался 4-летний ребенок. Мальчик поскользнулся, играя возле фонтана, упал и получил серьезные травмы.

Инцидент случился в пятницу, 23 июля, около 19:00 пишет "Информатор". Сразу после падения малыша на место происшествия вызвали скорую, медики госпитализировали потерпевшего в областную детскую клиническую больницу.

На теле у ребенка было много повреждений, включая рану возле промежности. Врачи прооперировали мальчика – хирургическое вмешательство продлилось несколько часов до 6 часов утра субботы, 24 июля. В течение суток состояние пострадавшего пытались стабилизировать, но в 5:00 в воскресенье, 25 июля, ребенок скончался.

Видео дня

Предварительно известно, что когда мальчик находился возле фонтана, его мать была рядом. Сообщается, что женщина в этот момент снимала на видео то, как малыши играли в сквере.

Напомним, в детской областной больнице Днепра 11 июля умер двухлетний Миша, которого порезал ножом экс-сожитель матери в селе Девладово. Ребенок так и не вышел из комы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее: