В Днепре после падения на фонтан умер 4-летний ребенок
В Днепре в сквере "Прибрежный" на жилмассиве Победа смертельно травмировался 4-летний ребенок. Мальчик поскользнулся, играя возле фонтана, упал и получил серьезные травмы.
Инцидент случился в пятницу, 23 июля, около 19:00 пишет "Информатор". Сразу после падения малыша на место происшествия вызвали скорую, медики госпитализировали потерпевшего в областную детскую клиническую больницу.
На теле у ребенка было много повреждений, включая рану возле промежности. Врачи прооперировали мальчика – хирургическое вмешательство продлилось несколько часов до 6 часов утра субботы, 24 июля. В течение суток состояние пострадавшего пытались стабилизировать, но в 5:00 в воскресенье, 25 июля, ребенок скончался.
Предварительно известно, что когда мальчик находился возле фонтана, его мать была рядом. Сообщается, что женщина в этот момент снимала на видео то, как малыши играли в сквере.
Напомним, в детской областной больнице Днепра 11 июля умер двухлетний Миша, которого порезал ножом экс-сожитель матери в селе Девладово. Ребенок так и не вышел из комы.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
трагедия случилась 7 июля, в селе Девладово на Днепропетровщине – 28-летний отчим взял нож и порезал горло Мише. Так он пытался отомстить матери ребенка, которая захотела с ним расстаться.
Это все произошло на глазах старшей дочери. Мальчика доставили в больницу. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.
В тот же день правоохранители задержали мужчину – Сергея Федотова, который зверски расправился с малышом.
Врачи изо всех сил пытались спасти пострадавшего мальчика, однако 9 июля у него диагностировали смерть мозга.