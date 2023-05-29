Суд вынес приговор жительнице Одессы, которая собирала деньги для оккупантов и признавалась в любви к РФ: как наказали

Жительница Одессы получила строгое наказание за помощь российским оккупационным войскам. Она организовала сбор денег для захватчиков, признавалась в любви к РФ, называла Крым "российским" и поддерживала вторжение страны-агрессора в Украину. За это предательница должна отсидеть 11 лет и 4 месяца в тюрьме.

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Приговор женщина получила благодаря материалам, собранным Службой безопасности Украины. Ведомство сообщило об этом 29 мая на своем официальном сайте.

Там сказано, что СБУ "собрала безоговорочные доказательства на вражескую пособницу, которая наладила канал финансирования боевиков "ДНР"".

Из переписки предательницы в мессенджере следует, что ее муж и сын воюют на стороне России. Они вступили в ряды террористической группировки "Спарта" ("ДНР") в 2016 году, совершали преступления на востоке Украины. В начале большой войны оба боевика вошли в состав регулярных подразделений Южного военного округа с РФ и принимали участие в захвате Мариуполя и части Херсонщины.

Одесситка, зная о низком уровне материально-технического обеспечения родственников-оккупантов, самостоятельно организовала для них сбор средств. При этом женщина написала, что сама она "не может отправить ни копеечки".

Текст сообщения, опубликованного предательницей:

Сбор преступница запустила в запрещенных соцсетях "Вконтакте" и "Одноклассники", а также в группах в мессенджерах.

Дополнительно она прикрепляла фото с реквизитами российской банковской карты, принадлежавшей сожительнице воюющего родственника.

Контрразведчики СБУ задержали женщину в декабре прошлого года. Суд признал злоумышленницу виновной по ч. 1 ст. 111-2 УК Украины (пособничество государству-агрессору) и назначил ей 11 лет и 4 месяца заключения с конфискацией имущества.

"Служба безопасности отмечает неотвратимость наказания за преступления против нашего государства", – подытожили в ведомстве.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ в Запорожье. Им оказался бывший депутат-коммунист городского совета, который наводил российские ракеты. В начале 2000-х он уже отсидел срок за планирование госпереворота.

– Также СБУ поймала диверсанта ФСБ, который готовил подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой. Таким образом оккупанты планировали нарушить логистику Сил обороны, в частности по обеспечению горючим и боеприпасами.

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