СБУ задержала экс-депутата горсовета Запорожья, который наводил российские ракеты. Фото

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала еще одного агента ФСБ РФ в ходе спецоперации в Запорожье. Им оказался бывший депутат-коммунист городского совета, который "наводил" российские ракеты. В начале 2000-х он уже отсидел срок за планирование госпереворота.

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Об этом 29 мая сообщила пресс-служба СБУ. По наводке предателя враг нанес серию ракетных ударов по Запорожью в апреле и мае, жертвами которых стали трое местных жителей.

Также были разрушены 30 частных домов и повреждено промышленное предприятие.

По данным следствия, экс-депутат оказался ярым сторонником коммунизма, который в 2001 году получил шесть лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине.

После освобождения он вступил в местную ячейку запрещенной компартии, а в 2015 году почти полгода был депутатом горсовета.

Также был активным участником пророссийских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк".

В конце 2022 года его завербовал кадровый сотрудник ФСБ. Для выполнения вражеских задач экс-депутат сформировал собственную информаторскую сеть, к которой привлек бывших однопартийцев в Запорожье.

Через них он тайно получал данные о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры.

Агент РФ лично выезжал на местность и совершал скрытую фото- и видеофиксацию объектов.

Данные он передавал оккупантам для подготовки воздушных атак, а после ударов отчитывался о последствиях.

В ходе обысков дома у фигуранта были обнаружены телефоны, которые он использовал для связи с ФСБ, и большое количество запрещенной коммунистической символики.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ в течение года разоблачила более 300 агентов РФ, часть из которых смогла перевербовать. Спецслужба использует их, чтобы дезинформировать противника.

– Служба безопасности задержала диверсанта ФСБ, который готовил подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой. Оккупанты планировали нарушить логистику Сил обороны, в частности по обеспечению горючим и боеприпасами.