СБУ задержала диверсанта ФСБ, который готовил подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой: названа главная цель врага. Фото

Служба безопасности Украины в ходе многоэтапной спецоперации задержала диверсанта ФСБ, который готовил подрыв железнодорожного пути под Авдеевкой. Приспешником оккупантов оказался работник железнодорожной станции из города Украинск Донецкой области.

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Об этом 25 мая сообщила пресс-служба СБУ. Как отмечается, оккупанты планировали нарушить логистику Сил обороны, в том числе по обеспечению горючим и боеприпасами (фото и видео размещены внизу новости).

Для совершения диверсии агент ФСБ должен был забрать взрывчатку из заранее подготовленного тайника и установить ее вблизи линии подвижного состава.

Сотрудники СБУ вовремя разоблачили диверсанта и задержали его.

По данным следствия, в марте 2023 года ФСБ дистанционно привлекла его к негласному сотрудничеству. Спецслужба РФ обратила на него внимание, поскольку он активно оставлял комментарии в поддержку оккупантов в запрещенных соцсетях.

С целью вербовки через интернет ФСБ задействовала своего информатора с временно захваченной территории Донетчины – медработницу оккупационной группировки "Спарта".

В последствии именно она была "на связи" с диверсантом. В качестве "тестовых заданий" он передавал врагу локации украинских войск на Авдеевском направлении. Захватчиков также интересовали локации подразделений ВСУ на территории Покровского района.

Затем фигурант получил задачу провести диверсию на объекте железнодорожного транспорта. У него изъят мобильный телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Диверсант взят под стражу. Ему грозит пожизненное заключение.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала в Черкассах агента РФ, который собирал данные для ударов по региону. Им оказался бывший украинский военный из Херсона.

– В Черновцах задержан российский агент, который шпионил за подразделениями ВСУ, СБУ и Госпогранслужбы. Он также передавал российскому ГРУ координаты мостов и электроподстанций на Буковине и Харьковщине.

– Служба безопасности задержала в Запорожье агента врага, который шпионил за позициями морпехов ВСУ. Им оказался бывший чиновник налоговой полиции.