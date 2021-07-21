Стрелка, открывшего огонь на свадьбе под Одессой, отпустили из СИЗО

Из следственного изолятора под залог выпустили Кирилла Крамаренко, который устроил стрельбу во время свадьбы в Фонтанке Одесской области. За него внесли около 200 тысяч гривен залога.

Об этом со ссылкой на областную прокуратуру 20 июля сообщает местное издание "Думская". В тоже время глава диаспоры чеченского народа заявил, что из Украины хотят депортировать 25 человек.

Мусса Келоев уточнил, что речь идет о чеченцах, которые были гостями свадьбы.

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"Создали какой-то список из 25 чеченцев – гостей свадьбы, которых они хотят депортировать", – сказал он.

Ранее в Министерстве внутренних дел уточняли, что депортировать намерены граждан России.

Напомним, Крамаренко была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью внесения залога в размере 190 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, стрельба произошла в селе Фонтанка 14 июля. Также еще один из гостей устроил дрифт на автомобиле посреди перекрестка.

Полиция провела спецоперацию и задержала стрелка, а на водителя-лихача составили административный протокол.

Свадьбу справлял чемпион Украины по вольной борьбе в 2013, 2016, 2017, 2020 годах Магомед Закариев, уроженец Чечни, который в детстве переехал в Украину.