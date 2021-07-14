Под Одессой чеченцы устроили стрельбу из автомата и дрифт: полиция провела спецоперацию. Фото и видео

В селе Фонтанка под Одессой чеченцы открыли стрельбу в воздух из автомата, а также устроили дрифт на автомобиле. Правоохранители провели спецоперацию и задержали зачинщиков.

Как сообщается на сайте Нацполиции Одесской области, личность нарушителей установлена. Сам стрелок уже принес свои извинение за инцидент (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Изначально Telegram-канал "Х**вая Одесса" опубликовал видео, на котором мужчина кавказской национальности достает из машины автомат и стреляет в воздух. Затем показано, как водитель BMW дрифтует на перекрестке.

Видео дня

"Чеченцы навели суету возле Фонтанки", – сказано в подписи к видео.

После этого была объявлена операция "Перехват".

Позднее появились другие видео из ресторана "Море", в который пришли силовики, и возле него. На них видно момент задержания.

"В ресторане "Море" на Фонтанке сейчас работает приемная комиссия, свадьба у кого-то точно испорчена", – сказано в комментарии к ролику.

Полиция квалифицировала действия злоумышленников как хулиганство (часть 4 статьи 296 УК). По словам начальник ГУ НП в Одесской области Олега Беха, личность стрелка установлена и он понесет соответствующее наказание.

Также правоохранители установили личность водителя, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. На него составили административный протокол.

Кроме того, в сети опубликовали видео с извинением от мужчины, который устроил стрельбу. Он назвал свое поведение неподобающим и заверил, что раскаивается в содеянном.

Отметим, что стрельба в воздух является одной из традиций чеченских свадеб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве мужчина ранил полицейского и еще двух человек из ружья. Правоохранители сообщили ему о подозрении.