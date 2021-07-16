Парня, испортившего стрельбой под Одессой свадьбу спортсмену, отправили за решетку

Парню, который в селе Фонтанка под Одессой устроил стрельбу из автомата во время свадьбы, избрали меру пресечения. Его отправили под стражу с правом внесения залога в размере 190 тысяч гривен.

Такое решение 16 июля принял суд, передает "Думская". Таким образом было удовлетворено ходатайство прокуратуры.

"Сегодня днем суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал меру пресечения 22-летнему парню в виде двух месяцев содержания в СИЗО с возможностью внесения залога в сумме 190 320 гривен", – сказано в сообщении.

Издание также пишет, что 22-летний парень был свидетелем на свадьбе. Ранее выяснилось, что стрелок – Кирилл Крамаренко. А свадьбу справлял чемпион Украины по вольной борьбе в 2013, 2016, 2017, 2020 годах Магомед Закариев.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, стрельба произошла в селе Фонтанка 14 июля. Также еще один из гостей устроил дрифт на автомобиле посреди перекрестка.

Полиция провела спецоперацию и задержала стрелка, а на водителя-лихача составили административный протокол.