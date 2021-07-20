Стрельба на чеченской свадьбе в Одессе: жених рассказал о последствиях инцидента

Одессит Магомед Закариев, на свадьбе которого гость открыл стрельбу в воздух, рассказал подробности инцидента. Он вырос в Одессе и выступает за сборную Украины по вольной борьбе.

Об этом пишет "Думская". Отец Магомеда Ахмед Закариев погиб под Грозным в 2000 году, а семья перебралась в Украину и получила украинское гражданство (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Закариева, инициатива "пострелять в воздух" возникла спонтанно у гостя Кирилла Крамаренко – этнического украинца из Южного.

"Старшие на свадьбе предупреждали его не нарушать закон – не стрелять, не доставать оружие, но он не послушался. Наверное, насмотрелся видео, как на Кавказе празднуют свадьбы, и решил повторить это здесь", – отметил Магомед.

Видео дня

В результате этого поступка свадьба была испорчена – правоохранители ворвались в зал ресторана "Море" на Фонтанке, гостей положили лицами в пол, напугали детей и женщин.

По словам Закариева, около 80 человек увезли в миграционную службу для разбирательства, хотя они не стреляли. Тем, у кого вид на жительство в Украине, грозит депортация.

Он расстроен, что российская пропаганда снова пытается сделать из чеченцев врагов Украины. К этому подключились и некоторые народные депутаты. Например, "слуга" Артем Дмитрук из Одессы на заседании Верховной Рады 15 июля назвал пришедших на свадьбу "участниками ОПГ с циничным отношением к нашим традициям, законам и нормам морали".

"Мы – никакое не ОПГ, я и мои друзья родились, выросли, учились, занимаемся спортом и выступаем за Украину на международных соревнованиях", – возразил Магомед.

Также он добавил, что оружие, из которого стрелял Крамаренко, официально зарегистрировано.

"Кирилл понесет наказание по закону. А мы, молодежь, извлекли хороший урок из произошедшего", – подытожил Закариев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 22-летний Кирилл Крамаренко был свидетелем на свадьбе. А свадьбу справлял чемпион Украины по вольной борьбе в 2013, 2016, 2017, 2020 годах Магомед Закариев, уроженец Чечни, который в детстве переехал в Украину. Он занимается спортом с 7 лет и еще в детстве побеждал на международных турнирах. Учился в Международном гуманитарном университете.

Во время торжества участники свадебного кортежа заблокировали дорожное движение, а друг жениха начал разряжать в воздух карабинный заряд.

В ресторан "Море", где молодые играли свадьбу, прибыла оперативная группа полиции и бойцы спецподразделения КОРД. В ролике видно, как силовики кладут нарушителей лицом на землю.

Несколько гостей были задержаны, некоторых из них, граждан России, в МВД пообещали депортировать с территории Украины.

Также правоохранители установили личность водителя, который своими действиями создавал аварийную ситуацию на дороге. На него составили административный протокол.

Позднее Крамаренко отправили под стражу с правом внесения залога в размере 190 тысяч гривен.