Пропавшего в Одесской области мужчину обнаружили мертвым. Детали трагедии
71-летнего жителя города Балта Одесской области, пропавшего несколько дней назад, обнаружили повешенным в соседнем Подольске. Когда Валерий Меншиков 10 января ушел из дома и пропал, его близкие обратились к правоохранителям.
Об этом сообщается на сайте областной полиции. Мужчина был объявлен в розыск как без вести пропавший (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Найденное тело без видимых признаков насильственной смерти. Предсмертной записки возле него не было.
Предварительная квалификация события – самоубийство, однако, окончательную причину смерти должна назвать судебно-медицинская экспертиза.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 15-летний подросток из Одессы, совершивший 30 ноября прошлого года суицид в туалете лицея "Олимпиец", якобы находился в трудовом рабстве. Он должен был отработать "работодателям" долг.
Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Каменское Днепропетровской области женщина совершила самоубийство на дороге. По предварительным данным, она решила покончить жизнью после ссоры со своим мужем.