Пропавшего в Одесской области мужчину обнаружили мертвым. Детали трагедии

71-летнего жителя города Балта Одесской области, пропавшего несколько дней назад, обнаружили повешенным в соседнем Подольске. Когда Валерий Меншиков 10 января ушел из дома и пропал, его близкие обратились к правоохранителям.

Об этом сообщается на сайте областной полиции. Мужчина был объявлен в розыск как без вести пропавший (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Найденное тело без видимых признаков насильственной смерти. Предсмертной записки возле него не было.

Предварительная квалификация события – самоубийство, однако, окончательную причину смерти должна назвать судебно-медицинская экспертиза.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Напомним, 15-летний подросток из Одессы, совершивший 30 ноября прошлого года суицид в туалете лицея "Олимпиец", якобы находился в трудовом рабстве. Он должен был отработать "работодателям" долг.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Каменское Днепропетровской области женщина совершила самоубийство на дороге. По предварительным данным, она решила покончить жизнью после ссоры со своим мужем.