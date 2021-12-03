В одесском лицее повесился подросток: стала известна причина, толкнувшая его на самоубийство

15-летний подросток из Одессы, который 30 ноября, совершил суицид в туалете лицея "Олимпиец", якобы находился в трудовом рабстве. Он должен был отработать "работодателям" долг.

О новых деталях трагедии сообщили в сюжете местного издания "7 канал". Как рассказали знакомые Дмитрия, за подростком якобы каждый день приезжал мужчина по имени Павел (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Этот человек якобы отвозил парня в поле за городом отрабатывать долг физическим трудом. Там подросток должен был убирать доски и вырывать траву. При этом, своим знакомым парень рассказывал, что ему угрожали. Об этом якобы знал и директор учреждения.

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"За два дня до смерти я общался с ним, интересовался, когда он будет в следующий раз ехать на работы. Он говорил, что не знает, может завтра-послезавтра. Говорил, что боится ехать, поскольку Павел его сильно запугал", – рассказал знакомый погибшего.

По его словам, Павел якобы является бывшим сотрудником правоохранительных органов.

"Он (Дмитрий. – Ред.) говорил: я боюсь ехать на работу, а директор мне ничем не помогает. Он на стороне этого работодателя", – рассказал мужчина журналистам.

Кроме того, представители СМИ выяснили, что За два дня до самоубийства подросток встретил знакомых и пожаловался, что ему угрожали расправой и был очень испуган.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15-летнего парня нашли повешенным в туалете лицея. Как писали в сети, это была не первая его попытка суицида. Также там утверждали что ученик подвергался буллингу со стороны одноклассников из-за того, что в его семье не все было благополучно.