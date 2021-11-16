Под Одессой произошел мощный пожар на базе отдыха, бороться с огнем мешал ветер. Фото и видео
15 ноября около 21:17 на базе отдыха "Лаванда" в селе Грибовка в Одесской области произошел пожар. Загорелся двухэтажный деревянный дом. Ситуация усугублялась сильными порывами ветра.
Огонь мог опрокинуться на соседние дома, сообщили в ГУ ГосЧС Украины в Одесской области. На место прибыло 8 единиц техники и 40 спасателей. Они организовали подачу воды из пожарного водоема, расположенной в соседней базе отдыха и подвозом из реки Барабой (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость дальше).
Спасатели ликвидировали пожар в 01.17 на площади 300 м.кв, говорится в сообщении. Огнем уничтожен деревянный дом, частично повреждена крыша и 3 комнаты в двух рядом расположенных домах. Погибших и пострадавших нет.
Также 16 ноября в Харькове разгорелся сильный пожар в шестиэтажном доме по улице Культуры. Там горело несколько квартир. Предварительно жертв нет. Жителей дома эвакуировали. Работе пожарных бригад мешали хаотически припаркованные под домом автомобили. Проезд был ограничен.
14 ноября в Днепре взорвалась квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома, что привело к пожару. В результате ЧП погибли два человека. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода и мебель внутри комнаты. Также была повреждена внутренняя отделка стен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 ноября в Киеве произошел пожар в квартире пятиэтажного жилого дома. Во время тушения огня спасатели обнаружили в комнате тело пожилой женщины.
14 ноября в Киеве случился пожар в ресторане "Гнездо". Загорелась крыша заведения. Пострадавших в результате ЧП нет. Возгорание произошло на крыше двухэтажного здания площадью примерно 15 квадратных метров.