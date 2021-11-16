В Харькове произошел мощный пожар в многоэтажке: огонь уничтожил крышу, людей эвакуировали. Фото и видео

В ночь на 16 ноября в Харькове вспыхнул сильный пожар в шестиэтажном доме на улице Культуры, 10. Там горело несколько квартир. Предварительно, жертв нет.

Площадь возгорания составила 500 кв. м, сообщила в Facebook пресс-служба ГУ ГСЧС в области. Местные жители делились в соцсетях кадрами масштабного ЧП, которое было видно из разных уголков города (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

На место инцидента сначала направили более 12 пожарных подразделений и несколько единиц техники. Огонь усиливался, к 02:45 он охватил всю площадь крыши и пробрался к квартирам на 5-4 этажах.

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Жителей дома эвакуировали. В то же время, по словам очевидцев, работе пожарных бригад мешали хаотически припаркованные под зданием автомобили. Проезд был ограничен.

"Перекрытия в доме деревянные, много пустот. Пожарные делают все возможное", – писали в сети.

Над ликвидацией пожара, площадь которого составила 500 кв. м, работало 60 спасателей и 24 единицы их спецтехники.

Кроме того, на месте ЧП находились бригады скорой помощи, правоохранители, коммунальные службы и представители Харьковского городского совета. Эвакуированным жителям пострадавшего дома предоставили ночлег.

Причины масштабного пожара в Харькове предстоит выяснить специалистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 ноября в Днепре произошел взрыв и возник пожар в квартире на втором этаже многоэтажки по Абхазской улице. Во время ЧП погибли мужчина и женщина