В Днепре прогремел мощный взрыв в многоэтажке, начался пожар: есть погибший
Утром 14 ноября в Днепре взорвалась квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома, что привело к пожару. В результате погиб один человек.
ЧП произошло около 06:50 воскресенья в многоэтажке по улице Абхазской. Ее причины выясняются, сообщили источники OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
По словам жителей дома, они услышали взрыв, а после из окна квартиры повалил черный дым.
В пожаре погиб мужчина. Предварительно, больше пострадавших не было, но информация уточняется.
На месте происшествия работали скорая, полиция и пожарные. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 сентября раздался взрыв в одном из многоэтажных домов Кривого Рога, взрывной волной выбило оконные рамы на балконе. В помещении в это время находился 52-летний мужчина, а в соседней квартире – 10-летний мальчик. С улицы был слышен детский крик.
21 сентября в Приморске Запорожской области взорвался двухэтажный частный дом. Из-под его обломков спасатели вытащили владельца дома.