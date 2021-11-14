В Днепре прогремел мощный взрыв в многоэтажке, начался пожар: есть погибший

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Происшествия
2 минуты
8,2 т.
В Днепре прогремел мощный взрыв в многоэтажке, начался пожар: есть погибший

Утром 14 ноября в Днепре взорвалась квартира на втором этаже многоквартирного жилого дома, что привело к пожару. В результате погиб один человек.

ЧП произошло около 06:50 воскресенья в многоэтажке по улице Абхазской. Ее причины выясняются, сообщили источники OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

По словам жителей дома, они услышали взрыв, а после из окна квартиры повалил черный дым.

Взрыв раздался в квартире на 2-м этаже дома
Видео дня

В пожаре погиб мужчина. Предварительно, больше пострадавших не было, но информация уточняется.

После взрыва в квартире возник пожар
В пожаре погиб мужчина

На месте происшествия работали скорая, полиция и пожарные. Все обстоятельства случившегося выясняются.

ЧП случилось по улице Абхазской в Днепре
На месте ЧП работали пожарные, медики и правоохранители

Как сообщал OBOZREVATEL:

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