На одесском курорте застрелили мужчину, полиция ввела план 'Сирена'

В субботу, 18 сентября, на курорте Затока Одесской области застрелили мужчину. Полиция для поиска стрелка ввела операцию "Сирена".

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник, стрельба произошла около кафе "Сказка" около 13 часов дня. Убитым оказался владелец кафе. Стрелок после убийства скрылся с места преступления.

Отмечается, что убийца совершил несколько выстрелов. Однако не сообщается, из какого оружия убили бизнесмена.

В ГУ НПУ Одесской области информации об убийстве пока нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 сентября в Харькове в собственном ресторане застрелился известный бизнесмен Олег Привалов. Его тело было найдено в уборной заведения.

21 августа в Харькове возле ресторана на улице Ярослава Мудрого неизвестный открыл стрельбу из автомата. Его личность установлена.

Также 7 сентября в Днепре неизвестный выстрелил в мужчину, который не хотел надевать маску в супермаркете.